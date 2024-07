Freizeit in Wermelskirchen Halbzeit im Freibad Dabringhausen – bisher kamen 6000 Besucher

Gerhild Jendrischewski sitzt am Samstag an der Kasse. Sie blickt nachdenklich auf den Besucherzähler, der jeden Gast registriert, der durch das kleine Törchen im Freibad in Dabringhausen tritt. „Heute waren bisher 67 Gäste hier“, stellt sie fest. Sie hat sich auf ihren Einsatz im Freibad gefreut – trotz des bedeckten Himmels und des angekündigten Regens. „Auch an Tagen wie diesen herrscht hier eine schöne Stimmung“, sagt sie.