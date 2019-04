Theater im Film-Eck : Gelungenes Ein-Mann-Theater

Wermelskirchen Zum Jubiläumsabend hatte das Team um Peter Scheben das Ein-Personen-Stück „Tief im Westen“ von und mit Hajo Mans im Programm. In der Rolle des Johannes machte er sich unter anderem Gedanken zum Thema Heimat.

Die Bühne war recht simpel dekoriert, was aber auch gar nicht so wichtig war, denn schließlich ging es in „Tief im Westen“ in erster Linie um einen Monolog, der mit ebenso witzigen wie tiefgründigen Anekdoten rund um die Erinnerungen an ein vergangenes Leben gefüllt war. Mans, der den Johannes spielte, einen Mann Anfang 50, den es als jungen Menschen aus der Heimat im titelgebenden Westen, genauer im Selfkant, in die Großstädte Berlin, Köln und München gezogen hatte, weil er die Spießigkeit der westlichsten Gemeinde Deutschlands nicht mehr haben wollte. „Mein Vater hat immer gesagt, als Mann muss man einen Baum pflanzen, ein Haus bauen, einen Sohn zeugen – und Schützenkönig werden“, sagte er und klang dabei leicht zynisch. Wobei er im Alter, in dem die meisten Männer kurz vor oder mitten in der Midlife-Crisis stecken, doch noch damit begann, seinen Frieden mit der alten Heimat zu schließen. „Spießigkeit – das ist doch heute beinahe sexy“, rief er beinahe befreit aus.