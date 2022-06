Schulleben in Wermelskirchen : Haiderbach-Kinder spenden Erlös vom Schulfest

Die Klassensprecher des Grundschulverbundes Am Haiderbach waren dabei, als der Spendenscheck den Vertretern von „Willkommen in Wermelskirchen“ überreicht wird. Foto: GGS Haiderbach Foto: GGS Haiderbach

Dabringhausen Große Aufregung am Montag bei den Klassensprechern aus Tente: Sie durften bei der Scheckübergabe an „Willkommen in Wermelskirchen“ dabei sein.

Beim Schulfest im Mai sind über 2600 Euro als Reingewinn geblieben, diese wurden nun von Bastian Momm (Schulverein Tente) und Sebastian Schneider (Schulverein Hünger) an Jochen Bilstein und Dorothea Hoffrogge übergeben. Das Geld soll die Arbeit von ‚Willkommen in Wermelskirchen‘ unterstützen.

Jochen Bilstein und Dorothea Hoffrogge freuten sich über die Hilfsbereitschaft in Wermelskirchen allgemein, aber auch darüber, dass die Schule den Erlös spendet. Auch die Schulleiterin der GGS Am Haiderbach, Marion Klein, berichtete von beeindruckender Hilfsbereitschaft innerhalb der Elternschaft ihrer Schule. „Vom ersten Tag an konnten wir alle ukrainischen Kinder komplett ausstatten. Die Eltern spendeten sehr großzügig Materialien, angefangen bei Spitzer und Bleistift bis hin zu kompletten Schulranzen. Wir sind sehr froh, den Familien wenigstens diese Last nehmen zu können.“

Aber auch durch ‚Willkommen in Wermelskirchen‘ erhielt die Schule bereits Unterstützung und konnte somit spezielle Apps für ukrainische Kinder und ausgesuchte Materialien zum Erwerb der deutschen Sprache anschaffen.

Die Kinder aus Tente und Hünger freuen sich über ihre neuen Mitschülerinnen und Mitschüler und helfen ihnen so, den Start in Deutschland besser zu bewältigen, berichtet Marion Klein. Hilfreich ist hier, dass jedem ukrainischen Kind ein Tablet mit Übersetzungsapp zugeteilt ist und es darüber hinaus Kinder gibt, die russisch sprechen können. „Wir hoffen trotz der herzlichen Aufnahme, dass die politische Situation sich möglichst schnell so entspannt, dass die Familien, die dies möchten, bald in ihre Heimat zurückkehren können. Es ist schwer für die Kinder, in dieser Ungewissheit leben zu müssen“, beendet die Schulleiterin Marion Klein die Spendenübergabe.

(tei.-)