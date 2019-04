Haftmittel ist in Wermelskirchen ein Thema : Handballer putzen die Schwanenhalle

Wermelskirchen Nach über einem Jahr sind sich TuS und Stadt einig geworden über die Haftmittel-Nutzung in der Schwanenhalle. Zwei TuS-Spieler sind zertifizierte Haftmittelentferner und haben die Aufsicht. Die Handballer des HCW spielen ohne Harz.

Handballer, vor allem in höheren Ligen, können nicht ohne Harz. Damit haftet der Ball besser in diesem schnellen Spiel an den Händen. „Die Bälle werden durch den Schweiß nass. Ohne Haftmittel kann man sie weder vernünftig fangen noch werfen“, so Galonska. Und der TuS, der sich mit dem Drittligisten „Bergische Panther“ zusammengeschlossen hat, will ja auch diese Baundesligaspiele in Wermelskirchen anbieten. Und die sind nur möglich, wenn mit Haftmittel gespielt werden darf. so wollen es die Statuten des Deutschen Handballbundes.