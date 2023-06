Kulturabend am Gymnasium Wermelskirchen Mehr als 40 Auftritte sorgen für fulminanten Abend

Um kurz nach 18 Uhr klettert dann Franziska Ovenhausen mit ihrem Oberstufenchor auf die Bühne. Eine kleine Gruppe aufgeregter Schülerinnen. Und: Cedric Klimasch. Der Auftakt ist so spektakulär wie der ganze Abend: Die Schülerinnen stimmen „Let Me Entertain You“ an und plötzlich steigt Cedric Klimasch in ein atemberaubendes, völlig unerwartetes Solo ein. Die Zuschauer blicken überrascht auf. Mit dem letzten Ton bricht der Jubel los. In diesem Abend stecken Überraschungen, Talente, völlig unerwartete Auftritte und Magie.