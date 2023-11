Spendenaktion in Wermelskirchen „Tafel“ sammelt Gutscheine für die Festtafel

„Wir haben den Eindruck, dass jede Familie ihre eigene Art hat, Weihnachten zu feiern“, sagt Brigitte Krips, Vorsitzende der „Tafel“. Dabei denkt sie auch an kulturelle Unterschiede. Und um die Gestaltung der besonderen Tage den Familien selbst zu überlassen, bleibe man auch künftig bei der Gutschein-Aktion. „Dann können die Menschen selbst entscheiden, was sie an Weihnachten essen wollen und was ihnen wichtig ist“, sagt Brigitte Krips. Also bekommen sie – je nach Familiengröße – entsprechende Gutscheinwerte zugeteilt. Dazu gibt es ein kleines Geschenk, das für alle Haushalte gleich gehalten wird.