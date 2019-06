Wermelskirchener beim Sprint-Cup in Hagen : Gute Platzierungen für WTV-Schwimmer

Wermelskirchen (tei.-) 14 „Dellmänner“ startete Pfingsten beim 24. Internationale Sprint-Cup im Hestert-Freibad in Hagen. Das Besondere an diesem Wettkampf ist nicht nur, dass das Event komplett unter freien Himmel stattfindet oder die Mischung der Altersgruppen bis hin zu den Masters, sondern auch dass die Sportler unter freiem Himmel campen können und dieses noch einmal ein ganz besonders Gefühl fürs Team und Event vermittelt.

Der Start war alles andere als optimal, denn schon kurz nach der Anreise am Freitag tobte ein Sturm über das Gelände. Die erste Nacht war kurz und sehr stürmisch gewesen, berichtete Traineri Magdalena Antosik. Am Samstag morgen sah alles danach aus, dass der Wettkampf auf Grund von stürmischen Winden gefährdet ist. Aber die Veranstalter entschieden sich den Wettkampf, wie geplant durchzuführen. Nach einer minimalen Verspätung gingen die Sportler auf der 50 Meter langen Bahn an den Start. Selbst der immer wieder aufkommende Regen und Wind beeindruckte auch die WTV- Sportler wenig, und so meisterten sie ihre Wettkämpfe mit Bravour. Am Sonntag war das schlechte Wetter vom Vortag vergessen; sehr gute Einzelergebnisse der Sportler wurdne erzielt, so Antosik: „Aber auch eine die tolle Gemeinschaft zeichnete das Team aus.“ Schwimmen gelte als Einzelsport, aber bei solch „einem Event wird einem sehr gut deutlich, dass man nur in einem guten Team auch stetig gute Leistungen und Motivation entwickeln kann“.