Pflegedienstleiter zu Arbeitszeitmodellen Gute Pflege im Krankenhaus Wermelskirchen dank Voll- und Teilzeit

Info

Krankenschwester Florence Nightingale gilt als die Begründerin der professionellen Pflege in der westlichen Welt. Geboren wurde sie am 12. Mai 1820 in Florenz, sie starb mit 90 Jahren am 13. August 1910 in London.

Leistung Im Krimkrieg von 1853 bis 1856 arbeitete sie in einem Lazarett. Dort legte sie die Grundlagen für einen professionellen Krankenhausbetrieb, die zahlreichen Reformen im frühen Gesundheitssystem in Großbritannien gehen auf ihre Schriften und Ideen zurück.