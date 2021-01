Veranstaltungen in Wermelskirchen : Gute Chance auf Feste in 2021

Wermelskirchen Die Organisatoren gehen davon aus, dass Veranstaltungen in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie stattfinden können – wenn vielleicht auch in etwas anderer Form.

Beim Marketingverein „Wir in Wermelskirchen“ (WiW) sieht man dem Veranstaltungsjahr 2021 zunächst positiv entgegen. „Es bleibt abzuwarten, was sich in den nächsten drei bis vier Wochen tut, aber wir gehen erst einmal davon aus, dass alle unsere Festivitäten stattfinden werden“, berichtet André Frowein, Vorsitzender des Marketingvereins.

Beim Verein sei man immer in der konkreten Planung, sagt Frowein. Normalerweise werden dort im Januar bereits Straßensperrungen oder Sondernutzungen für Veranstaltungen wie „Das Fest“ oder „Rock am Markt“ bearbeitet – so sei das auch in diesem Jahr. „Wir werden alle Anträge abgeben und davon ausgehen, dass alles stattfindet.“ Frowein ist sich sicher, dass man im März schon genauer darüber Bescheid wisse, was wie stattfinden könne. „Wermelskirchen à la carte hätte zum Beispiel auch unter Coronabedingungen super funktionert.“ Mit weniger Publikum und Eintrittskarten, so dass die Nachverfolgbarkeit gegeben wäre.