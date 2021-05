Außengastronomie unter dem Weihnachtsbaum in Wermelskirchen : Gutachter sieht einen vitalen Mammutbaum

Ein Gutachter klärt jetzt, ob die errichtete Terrasse für den Mammutbaum schädlich ist. Foto: Mario Büscher

Wermelskirchen Der Bergische Geschichtsverein schiebt die alleinige Verantwortung jetzt Stadt und Kreis zu und zieht sich mit einem Abschluss-Statement zurück. Der Sachverständige sieht in der Terrasse laut Stadt keine Probleme.

Während sich jetzt der Bergische Geschichtsverein aus der Diskussion einer Außengastronomie um das Naturdenkmal „Weihnachtsbaum“ zurückzieht, hat nun der Baum-Gutachter Dr. Markus Streckenbach aus Bochum seine Arbeit aufgenommen. Der Diplom-Biologe hatte am Dienstag einen Ortstermin. Laut Tiefbauamtsleiter Harald Drescher, der ebenfalls mit vor Ort war, hat der Gutachter erklärt, dass der Baum in guter Verfassung sei. Er soll laut Drescher in der Terrasse keine Probleme sehen. „Ein vitaler Baum“, zitiert Drescher den Sachverständigen.

Nach der öffentlichen Stellungnahme des Bergischen Geschichtsvereins zur neuen Terrasse des Restaurants „ToscAnna“ am und unter dem Weihnachtsbaum ist es in den sozialen Medien zu einem heftigen Schlagabtausch gekommen, verbunden auch mit Kritik an der Baugenehmigung durch die Verwaltung. Obwohl eigene Baumfachleute einbezogen wurden, hat der Technische Beigeordnete Thomas Marner die Reißleine gezogen. „Man glaubt uns sowieso nichts. Deshalb haben wir einen unabhängigen Gutachter beauftragt.“ Dieser Sachverständige war bereits von Anna Fanelli (ToscAnna) angesprochen worden. Marner: „Der Hype wie auch der in der Öffentlichkeit geführte Stil machte diesen Schritt erforderlich.“

Streckenbach hat sich gestern den Baum auch im Beisein von BGV-Vertretern angeschaut und bekommt von ihnen die historischen Unterlagen; ebenso werden Stadt und Kreis Unterlagen zur Verfügung stellen. Mit einem abschließenden Gutachten rechnet die Stadt in drei bis vier Wochen.

Nach dem Treffen verschickte der BGV-Ortsverein ein vorbereitetes „Abschluss-Statement“ zur Außengastronomie unterm Mammutbaum. Der Vorstand erklärte, dass der Baum das Naturdenkmal Nummer Eins und der Identifikationspunkt in Wermelskirchen sei – „und das sollte er auch bleiben“. Der BGV habe ausschließlich in Sorge um den Mammutbaum auf die Risiken durch eine außengastronomische Anlage unter dem Baum hingewiesen; „diese Sorge besteht weiter“, so Volker Ernst, Burkhard Stock und Margret Wischow in dem Schreiben. Der Vorstand gehe davon aus, dass der Beachtung des Naturschutzes angesichts der Klimaentwicklung mehr Vorrang eingeräumt werden müsse.