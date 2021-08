Nach dem Starkregen im Bergischen Land : Gut Landscheid schließt vorübergehend Restaurant

Burscheid Das Team hat alles versucht, die Schäden zumindest so weit einzudämmen, dass auch Restaurantgäste weiterhin das Haus nutzen und die Mitarbeiter ihrer Arbeit in vollem Umfang nachgehen können.

Das schwere Unwetter in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli hat auch im Hotel-Restaurant Gut Landscheid in Burscheid teilweise erhebliche Hochwasserschäden verursacht. Im Untergeschoss zerstörten die Wassermassen die Heizung und den urigen, stilvoll gestalteten Weinkeller mit den angrenzenden Räumen. Sie sind derzeit nicht nutzbar. Die Geschäftsführung sieht sich daher kurzfristig gezwungen, den Restaurantbetrieb bis auf Weiteres einzustellen.

Das Team des Guts Landscheid hat in den vergangenen Tagen alles versucht, die Schäden zumindest so weit einzudämmen, dass auch Restaurantgäste weiterhin das Haus nutzen und die Mitarbeiter ihrer Arbeit in vollem Umfang nachgehen können. Doch es ist aktuell nicht möglich, entsprechende Reparaturen durchführen zu lassen. Handwerker, die das Hotel-Restaurant bisher mit Arbeiten beauftragte, sind überlastet. Außerdem sind die notwendigen Materialien nicht lieferbar