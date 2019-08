Das wird ja lustig : Gruselführungen auf Schloss Burg

burg Rund zwei Stunden die etwas andere Burgführung erleben.

Neben den Veranstaltungsformaten wie Märkte, Konzerte, Kinderfeste und Ritterspiele erfreuen sich auch die Gruselführungen des Schlossbauvereins Burg großer Beliebtheit. Jeder, der das Schloss einmal außerhalb der regulären Öffnungszeiten und auf andere Art und Weise entdecken möchte, ist hier genau richtig. Natürlich darf und soll sich auch ein wenig gegruselt werden, denn: bei der Gruselführung werden Besucher das geheimnisvolle Schloss im Dunklen erkunden.Mystische, historische und schaurige Geschichten sowie Lieder aus alter Zeit mit melancholischem Inhalt, die live von Peter Wendland, dem erfahrenen Gästeführer gespielt werden, begleiten die Gäste durch das alte Schloss und seinen Bergfried. Atmosphärische Illumination der Innenräume setzen das Gemäuer in Szen. Aufgaben und Rätsel lassen die Gäste immer tiefer in die Geschichte und das Schloss eintauchen, so der Schlossbauverein.

Einblick in alte deutsche Sagen und Mythen, ein sagenhafter Umtrunk (wahlweise ein Glas Wein oder Wasser) mit kleinen Knabbereien, ein Betthupferl zum Abschluss für den Gaumen. Die Gruselführung ist buchbar über den Terminkalender unserer Homepage, es können aber auch Karten per Email bestellt oder aber im Vorfeld an der Tageskasse von Schloss Burg erworben werden. Eine Abendkasse kann nur angeboten werden, wenn noch Plätze freigeblieben sind. Dies erfahren Sie immer aktuell in unserem Terminkalender.