Stadführung in Wermelskirchen vor Halloween : Gruselführung durch die dunklen Gassen der Stadt

Gruseln mit Armin Himmelrath: Der Stadtführer nahm rund 30 Gäste mit auf einen besonderen Spaziergang durch die dunkle Stadt. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Armin Himmelrath nahm rund 30 Gäste mit auf den Weg zu einem besonderen Spaziergang. Dabei ging es um wahre Informationen und schauerliche Unwahrheiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Plötzlich dringt Nebel aus dem Kellerfenster. „Weg, weg, weg.“ Mit lauter Stimme drängt Armin Himmelrath die Spaziergänger, endlich weiterzugehen. Schließlich hat er gerade erst vom Londoner Giftnebel berichtet, da taucht an der Eich unversehens dichter, weißer Rauch auf. Die Gruppe lacht fröhlich und zieht dann schnellen Schrittes weiter. Am Abend vor Halloween hat der passionierte Stadtführer zur Gruselführung eingeladen – sehr zum Vergnügen seiner Zuhörer. Was wahr ist und was nicht so richtig wahr ist, das solle das Publikum bitte selbst entscheiden, sagt Himmelrath.

Und so mischen sich beim gruseligen Stadtspaziergang am Samstagabend wahre Informationen aus der Wermelskirchener Stadtgeschichte mit schauervollen Unwahrheiten. Schon zum Startschuss am Schwanen hatte Himmelrath die Besucher das Gruseln gelehrt und mit tiefer Stimme Kinderknochen verteilt. Das Blitzen mit Fotoapparaten sei verboten, um die Geister nicht anzulocken, hatte er erklärt und dann auf den alten Standort des Galgens hingewiesen. „Um 1700 wurde dort die letzte Frau geköpft“, hatte er erzählt, dann darauf hingewiesen, dass auf der benachbarten Kegelbahn immer noch mit Köpfen gekegelt werde, um dann seine Laterne zu schnappen und weiter zu ziehen.

Ein Stück weiter die Straße rauf erfahren die Zuhörer von dem gut aufgelegten Geschichtenerzähler dann von den sechs Metzgertöchtern. „Eine hielten sie für eine Hexe“, sagt Himmelrath und reicht ein zweifelhaftes Foto herum, auf dem sich ein Mädchen gleich zweimal im Wasser spiegelt. Bei der Hexenprobe zog die Jüngste den Kürzeren, die Schwestern zerkleinerten sie in der Metzgerei und brachten so den Betrieb zum Laufen. „Bleiben Sie eng zusammen“, sagt Himmelrath, „und wenn einer verloren geht, laufen sie ihm nicht nach.“ Die Spaziergänger lachen fröhlich und spazieren weiter – vielleicht ein bisschen enger als zuvor, der 2G-Kontrolle sei Dank.

Ein Stück weiter hoch an der Eich erinnert Armin Himmelrath dann an den weißen Hirsch, den einst eine Künstlerin auf den Platz an den Bürgerhäusern gebracht habe. „Die Wermelskirchener zerstörten ihn und begruben ihn an Ort und Stelle“, erzählt der Stadtführer mit seiner dumpfen Stimme. Die Künstlerin sei daraufhin verrückt geworden und habe Wermelskirchen verflucht. „Seitdem geistert der weiße Hirsch in der Stadt“, sagt Himmelrath und hält sich die Laterne etwas dichter an die Mütze, „bleiben Sie eng zusammen.“