Gutachterausschuss legt für Rhein-Berg aktuelle Zahlen vor Hier lässt es sich noch günstig bauen

Für ein Baugrundstück in einer guten Wohnlage mussten die Käufer in Rösrath mit einem durchschnittlichen Preis von 600 Euro pro Quadratmeter am tiefsten in die Tasche greifen. Es folgen Leichlingen mit 575 Euro/m² und Odenthal mit 480 Euro/m². Vergleichsweise günstig ist ein Grundstück in guter Wohnlage in Kürten und Wermelskirchen. Dort kostete der Quadratmeter für ein voll erschlossenes Grundstück 320 beziehungsweise 350 Euro. In mittlerer Lage in Wermelskirchen liegt der Baulandpreis in Wermelskirchen bei 280 Euro, in einfacher Lage bei 205 Euro pro Quadratmeter.