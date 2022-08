NRW-Finanzverwaltung reagiert : Grundsteuer-Reform: Finanzamt stellt Personal ein

Wermelskirchen/Leverkusen Gesucht werden 150 Aushilfskräfte landesweit für die Grundsteuerstellen. Sie sollen Auskünfte an den Hotlines erteilen oder Daten erfassen.

Die Umsetzung der Grundsteuer-Reform in Nordrhein-Westfalen ist in vollem Gange. Die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung beabsichtigt weitere 150 Aushilfskräfte zur Unterstützung der Grundstücksstellen bei der Umsetzung der Grundsteuer-Reform einzustellen. Zu den Aufgaben der neuen Mitarbeiter gehören u.a. die Erteilung von Auskünften an der Telefonhotline sowie die Datenerfassung im sogenannten Scanverfahren.