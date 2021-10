Wohngebiete in Wermelskirchen : Grundstein für Mietshaus am Schwanen gelegt

Der Grundstein für das Wohnprojekt ist gelegt: Andreas Willinghöfer, Martin Lambotte und Werner Geismann (Gemeinnütziger Bauverein), Alexander Rychter und Bürgermeisterin Marion Lück versenkten mit Charlotte und Julius die Kupferröhre im Boden. F oto: Demski Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Am Schwanen schafft der Gemeinnützige Bauverein für 7,5 Millionen Euro Wohnraum für Menschen mit und ohne Handicap. Das größte Bauvolumen für den Verein überhaupt.

Sie sind beste Freunde. Seit Jahren. Der eine wohnt in Remscheid bei seinen Eltern, der andere in Velbert. Die beiden jungen Männer kennen sich aus der Werkstatt der Hephata, in der sie tagsüber arbeiten. Am Wochenende organisieren die Eltern gelegentlich ein Treffen. „Jetzt werden die beiden Nachbarn“, sagt Andreas Willinghöfer und deutet auf die Baugrube am Schwanen, „die Vorfreude ist riesig.“

Denn am Schwaner Knapp entsteht ein Neubau, der in erster Linie Menschen mit Handicap zugute kommen soll – am Freitagmittag legen die Bauherren den Grundstein. Im ersten Bauabschnitt werden in den nächsten 18 Monaten neun Mietwohnungen für Menschen mit Beeinträchtigungen gebaut, im zweiten bis 2023 dann weitere Wohnungen für Mitglieder der Genossenschaft. Der Gemeinnützige Bauverein investiert insgesamt 7,5 Millionen Euro. „Bisher das größte Bauvolumen unserer Geschichte“, sagt Geschäftsführer Martin Lambotte. Ganz bewusst habe sich der Vorstand für das besondere Projekt entschieden, betont er. Der Bauverein wollte Raum für Menschen schaffen, die sonst kaum Gelegenheit haben, einen vergleichbaren Wohnraum zu mieten. „So können wir echte Inklusion leben“, sagt Lambotte und erinnert an die zentrale Lage, die Nähe zum Nachbarschaftstreff des Bauvereins in der Wielstraße und die Bushaltestelle direkt vor der Tür.

„Der Bauverein schafft den Raum, wir die Idee“, erklärt dann Andreas Willinghöfer von der Hephata. Die Evangelische Stiftung war eng eingebunden in die Planungen. Das Ergebnis: Neben den neun Mietwohnungen entsteht auch eine Gemeinschaftsküche – für die jeder Mieter ein paar Quadratmeter seiner Wohnfläche abgegeben hat. „Die Küche kann, muss aber nicht von den Mietern angenommen werden“, sagt Willinghöfer. Das sei ohnehin der Grundsatz: Menschen mit Beeinträchtigung soll mit dem Neubau ein möglichst selbst bestimmtes Leben ermöglicht werden. Vermieter ist der Bauverein, die Hephata beteiligt sich an der Auswahl und bietet Unterstützung an. „Die Nachfrage nach Wohnmodellen wie diesen ist groß“, sagt Willinghöfer. Interessierte könnten sich aber noch melden. Die Gelegenheit sei gut.