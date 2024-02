Städtepartnerschaft in Wermelskirchen Malwettbewerb an den Grundschulen zum Jubiläum der Städtepartnerschaft

Vor 50 Jahren wurde die Städtepartnerschaft zwischen Wermelskirchen und Loches feierlich mit einem Vertrag besiegelt. Dieses runde Jubiläum soll in diesem Jahr in beiden Städten gefeiert werden, kündigt die Verwaltung an. Dafür fährt demnach eine Delegation aus Wermelskirchen vom 9. bis 12. Mai in die französische Partnerstadt. In Wermelskirchen wird es aus Anlass des Jubiläums „französische Wochen“ im Herbst geben.