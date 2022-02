Altweiber-Karneval an der Dhünntalschule : Grundschüler bilden längste Polonaise im Dorf

Mit „Tante Mayte“ in Schwarz-Gelb sorgte die Narrenschar der Dhünntalschule am Höferhof für Stimmung auf dem Schulhof. Foto: Stephan Singer

Dabringhausen Die Kinder der Dhünntalschule tanzen mit „Apollonia“, „Zeus“ und „Tante Mayte“ den Regen weg. Die Karnevalisten waren in zwei Gruppen in Kitas, Seniorenheimen und Grundschulen unterwegs.

Ein bisschen was geht wieder: Am Standort Dabringhausen der Dhünntal-Verbundgrundschule Dabringhausen-Dhünn formierten die kleinen Narren auf dem Schulhof die längste Polonaise des Altweibertages. Angeführt wurden sie dabei von „Tante Mayte“ (Mayte Jakstait), die gemeinsam mit fünf Altstadt-Gardisten der „schönsten Grundschule in Dabringhausen“, wie Garden-Chef Harry Tiede ausrief, einen Besuch abstattete. Dass „Tante Mayte“ sich dabei in Schwarz-Gelb präsentierte, sei kein Zufall, bemerkte Tiede mit einem Augenzwinkern, der zwar in typisch rot-weiß-kölscher Uniform auftrat, aber im Dorf als passionierter Borussia Dortmund-Fan bekannt ist.