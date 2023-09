Gesamtschule in Wermelskirchen „Wir bringen enormen Druck in die Elternhäuser“

Aus den Reihen derjenigen, die sich für eine fünfzügige Gesamtschule ausgesprochen haben, meldeten sich Jochen Bilstein (SPD) und Oliver Platt (Büfo) zu Wort. Das Bürgerforum habe mit der Entscheidung nicht gegen sechs oder mehr Klassen an der Gesamtschule Wermelskirchen votiert, stellte Oliver Platt fest: „Klar ist aber, das zur Beantragung eine fertige Raumplanung vorliegen muss. Die Stadt Wermelskirchen muss passend zu einem solchen Antrag, die baulichen Voraussetzungen nachweisen, dies kann man an dem Standort Wirtzmühler Straße, wenn man seiner Verantwortung als Mandatsträger ernst nimmt, nur fünfzügig.“ Aus Sicht des Büfo-Chefs sei es zum heutigen Stand richtig gewesen, die Fünfzügigkeit zu beantragen: „Was nicht heißt, dass das für die Zukunft so bleiben muss.“