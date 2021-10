Großflächige Fotografien im Rhombus-Park : Oldtimer im Großformat

Dieter Klein zeigt am Wochenende "à la carte" großflächige Oldtimerfotos auf dem Rhombus-Areal. Foto: André Frowein

Wermelskirchen 22 großformatige Bilder sorgen im Rhombus-Park an diesem Wochenende für einen besonderen Blickfang. Der Düsseldorfer Fotograf Dieter Klein zeigt Werke aus seinem Projekt „Forest Punk“.

Frei übersetzt ist es „Waldmüll“ – aber ein besonderer. Denn Klein hat weltweit alte Fahrzeuge fotografiert, die in Wäldern „entsorgt“ wurden. 80 Prozent der Projektarbeit war Recherche, vielfach ist er mehrmals zu den Standorten aufgebrochen, um die Fotos zu machen. Fotografiert hat er nicht nur in Europa, sondern auch in den USA, Skandinavien und Mittelamerika. Die Fotos auf den Folien sind nicht nachbearbeitet, sondern im vorhandenen Licht aufgenommen. WiW-Vorsitzender André Frowein: „Das sind Hingucker – sie passen nicht nur zu den alten Traktoren, die beim Bauernmarkt auffahren werden, sondern auch zum Jahresabschlusstreffen der bergischen Oldtimerfreunde. Und vor diesen alten Gemäuern wirken die Fotos noch eindrucksvoller!