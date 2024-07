Beliebtes Tennisturnier in Wermelskirchen-Pohlhausen Ein Meister des roten Ziegelmehls

Im Moment blickt Michael Diel oft in die Wolken – vor allem dann, wenn sie dunkel über das Bergische Land ziehen. „Es hat viel geregnet“, stellt er pragmatisch fest, „gut für die Plätze.“ Der 65-Jährige deutet auf die fünf Tennisplätze in Pohlhausen und sieht sich zufrieden um. Und dann erinnert er sich an die langen trockenen Sommer der Vergangenheit. „Um die Bindung des Ziegelmehls halten zu können, mussten wir die Plätze ständig bewässern“, sagt er. Bis zu 200 Stunden verbrachte er in den trockenen Sommern auf den Tennisplätzen, um die Bewässerungsanlage passgenau zu programmieren und um händisch nachzuhelfen.