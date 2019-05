Großer Lauftreff in Dhünn : „Laufend in die Mittsommernacht“

Peter Ortlinghaus, CEO der Ortlinghaus-Werke, nimmt den BEW-Firmenpokal für das stärkste Team beim Lauf 2018 am Start entgegen. Foto Orlinghaus-Werke. Foto: Firma Ortlinghaus

Wermelskirchen Am 22. Juni treffen sich Hobby- und Sportläufer in Dhünn. Höhepunkt ist der Halbmarathon auf anspruchsvoller Strecke.

In Skandinavien wird die Sommersonnenwende mit Feuern und Tänzen gefeiert. In Wermelskirchen kann man den Mittsommer laufend feiern. Denn am 22. Juni findet in Dhünn der 19. CVJM-Mittsommernachtslauf statt. Läufer aus dem Bergischen aber auch aus dem Ruhrgebiet und dem Kölner Raum werden sich bei diesem traditionellen Lauffest zum längsten Tag des Jahres ein Stell-Dich-Ein geben.

Die Laufatmosphäre, das Streckenprofil und das Rahmenprogramm lassen den Mittsommernachtslauf zu einem Geheimtipp und einer der schönsten und familienfreundlichsten Laufveranstaltungen im Bergischen werden, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. In diesem Jahr werden wieder vier Laufstrecken und eine Nordic-Walking-Strecke angeboten. Der Start des 3 km-Laufs, an dem traditionell viele Kinder teilnehmen, erfolgt um 17 Uhr. Die Laufstrecke führt zwei Runden durch das Dorf. Die weiteren Starts erfolgen ab 18 Uhr. Die 6 km- und 10 km-Runden verlaufen über Waldwege durch verschiedene Wemelskirchener Hofschaften.

Das Lauf-Highlight bildet wie in den vergangenen Jahren der Halbmarathon, der bis an die Stadtgrenze von Wermelskirchen und Hückeswagen führt. Nach Aussage von Bergischen „Spitzenläufern“, die auch in diesem Jahr wieder in Dhünn erwartet werden, sind die Streckenprofile der 6 km-, 10 kmStrecke und insbesondere des Halbmarathons sehr attraktiv aber auch anspruchsvoll.

Wie in den vergangenen Jahren werden auch in diesem Jahr wieder Laufteams verschiedener Wermelskirchener Unternehmen, Vereine, Schulen und Institutionen erwartet, die den Mittsommernachtslauf als Gemeinschaftsevent nutzen und die um den Teampreis für die teilnehmerstärkste Laufgruppe wettstreiten.

Das Rahmenprogramm auf der Bühne der Bergischen Morgenpost in der Ortsmitte von Dhünn mit Musik und einer Tombola für alle Läufer unterstreicht den besonderen Charakter dieser Laufveranstaltung.

Bei den Siegerehrungen winken als erste Preise Gold- Silber- und Bronzemedaillen sowie Urkunden und Sachpreise für die Laufbesten. Alle Kinder erhalten eine Erinnerungsmedaille sowie eine Urkunde. Eine Voranmeldung ist bis zum 15. Juni möglich. Bei späteren Anmeldungen erhöht sich die Teilnahmegebühr von 4 Euro für Kinder und 10 Euro für Jugendliche ab 16 Jahren sowie Erwachsene um 2,50 Euro.

Online-Anmeldung unter: https://time-and-voice.com/running sowie www.cvjm-dhuenn.de

Informationen auf www.cvjm-dhuenn.de

(pd/tei.-)