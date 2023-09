Großeinsatz in Wermelskirchen Verdacht auf Gas-Austritt führt zur Sperrung der L 101

Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei: Der Verdacht auf austretendes Gas oder Kohlenmonoxid in einem Wohnhaus im Wermelskirchener Ortsteil Dabringhausen-Pantholz löste eine großräumige Absperrung des Einsatzortes aus – in der Folge war die L 101 in Stumpf am Dienstagabend, 5. September, für etwa eine Stunde für den Verkehr gesperrt.