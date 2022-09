Jahrbuch „Rheinisch-Bergischer Kalender“ 2023 erschienen : Große wie kleine Geschichten aus dem Kreis

Info

93. Ausgabe Der Rheinisch-Bergische Kalender erschien seit 1920 jedes Jahr, außer in den Jahren 1922 und 1940 bis 1949-1926 zum ersten Mal im Heider-Verlag. Im Laufe der Jahre ist das Buch zu einem besonderen Markenzeichen und zur Tradition des Rheinisch-Bergischen Kreises sowie des Heider-Verlags geworden. Die 93. Ausgabe wird ab Ende September wieder in den Buchläden vor Ort erhältlich sein. Die Auflage liegt in diesem Jahr bei 3500 Exemplaren.

Die aktuelle Ausgabe Heider-Verlag, Bergisch Gladbach; gebunden, 280 Seiten; 17,50 Euro; ISBN: 978-3-947779-35-2