Jecke Zick in Wermelskirchen Beim Kneipenkarneval geht’s über Tische und Bänke

Hoch her ging es beim Kneipenkarneval in den ältesten noch bestehenden Gaststätten auf der Achse K 16 und L 101 in Dabringhausen und Dhünn. Mit Altstadtgarde, „Jecken Wievern“ und zahlreichen Angehörigen der Tanzcorps der Grunewalder sowie von „Rut-Wiess“ im Gefolge kehrte das Dreigestirn innerhalb eines Tages erst bei Wirtin Ilse Fritz in der Gaststätte „Grünenbäumchen“ in Dabringhausen und bei Angelika sowie André Katzwinkel in der Gaststätte „Junker“ in Dreibäumen ein.