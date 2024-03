Deutscher Evangelischer Posaunentag in Hamburg Große Probe in der Wermelskirchener Stadtkirche

Ein musikalisches Großereignis: Am ersten Maiwochenende wird in Hamburg der Deutsche Evangelische Posaunentag stattfinden, zu dem mehr als 17.000 Mitwirkende aus Posaunenchören aus ganz Deutschland anreisen werden. „Ein so großes Treffen von Blechbläsern findet nur alle acht Jahre statt, zuletzt 2016 in Dresden“, berichtet der Hückeswagener Bürgermeister Dietmar Persian vom Posaunenwerk der Evangelischen Kirche im Rheinland.