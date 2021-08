Abschlussparty an der Kattwinkelschen Fabrik : Große Kreativität im Sommerleseclub

Elisa und Jan durften sich mit ihrer Mutter am Buchtisch ein Geschenk aussuchen. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen 83 Kinder und Erwachsenen nahmen in diesem Jahr erfolgreich am Programm der Stadtbücherei teil. Viele neue Kinder und Familien haben den Weg in die Bücherei gefunden.

Pünktlich zum Abschluss des Sommerleseclubs macht der Sommer seinem Namen am Samstagmittag alle Ehre. Vor der Bühne an der Kattwinkelschen Fabrik sitzen die jungen Leseratten in der Sonne und warten auf die Verlosung, die das Team der Stadtbücherei zur Abschlussparty des Programms angekündigt hat. Insgesamt 129 Kinder und Erwachsene hatten sich pünktlich zum Beginn der Sommerferien für den Sommerleseclub angemeldet. 82 von ihnen haben das Programm auch erfolgreich beendet – gelesen und gestöbert, Hörbücher gehört und so drei oder mehr Stempel gesammelt. Auch für erledigte Aufgaben oder die Teilnahme an Veranstaltungen gab es Stempel.

In den vergangenen Jahren hatten jeweils mehr als 200 Kinder am Sommerleseclub teilgenommen. „Während der Pandemie haben wir eine größere Zurückhaltung erlebt“, sagt Lara Kiwitt vom Team der Stadtbücherei. Ihre Bilanz fällt am Samstagvormittag zur Abschlussparty trotzdem ausgesprochen positiv aus. Es hätten dank des Sommerleseclubs auch viele Kinder und Familien den Weg in die Stadtbücherei gefunden, die das Team vorher noch nicht gekannt habe, sagt sie. „Und die Kinder haben große Kreativität bewiesen“, ergänzt sie dann.

Denn längst gehe es im Sommerleseclub nicht mehr nur darum, zu lesen. Zum ersten Mal stellte die Stadtbücherei in diesem Jahr auch sechs Wochenaufgaben – vom Dichten über das Malen bis hin zum Rätseln und Gestalten. Während der Abschlussparty am Samstag an der Katt landen die Namen der jeweiligen Teilnehmer der Wochenaufgaben in der Lostrommel. Beigeordneter Stefan Görnert ist als Glücksfee im Einsatz. Wer gezogen wird, darf sich ein Geschenk vom Buchtisch aussuchen – so wie Elisa und Jan. Gemeinsam mit ihrer Mutter hatten sie ein Leseteam gegründet. „Seit zwei Jahren können Teams und Einzelleser teilnehmen“, erinnert Lara Kiwitt, „Kinder genauso wie Erwachsene.“

Viele der 82 Leseratten hätten auch in diesem Jahr Teams gegründet. Und das spiegelt sich auch in den Oskar-Verleihungen wider, die die Stadtbücherei in diesem Jahr zum ersten Mal verleiht: Fünf Teams erhalten die Auszeichnungen für besondere Ideen und originelle Einfälle, für das witzigste Teamfoto oder das kreativste Logbuch. Der Ehrenoskar geht an die jüngste Einzelleserin, die gerade erst in die Schule gekommen ist.