Aber es war Geduld gefragt Große Bereitschaft zur Blutspende in Wermelskirchen

Die Ehrenamtlichen haben am Stützpunkt alles vorbereitet. Brigitte Koebke wirft einen Blick in die Töpfe mit dampfender Suppe und schaltet die Waffeleisen ein. Tochter Sabine Ballsieper legt die Unterlagen am Anmeldetisch zurecht. Und Bernd und Tobias Koebke bauen den Empfangsbereich vor dem Haus auf. „Heute sind rund zehn Freiwillige des Deutschen Roten Kreuzes hier bei uns aus Wermelskirchen mit dabei“, sagt Tobias Koebke, stellvertretender Bereitschaftsleiter. Um 14 Uhr soll es losgehen. 75 Spender haben sich angemeldet. „Damit sind wir ausgebucht“, sagt Koebke und freut sich über die große Bereitschaft der Wermelskirchener, Blut zu spenden.