Wintereinbruch im Bergischen Land Graue Tristesse statt „Winter-Wonderland“ in Wermelskirchen

Wer am Donnerstagvormittag, 19. Januar, den Weg zur Arbeit sparen konnte, blieb zu Hause. Der zwar angekündigte, aber dann stärker als erwartet eingetretene Schneefall sorgte für extreme Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. Staus auf der Autobahn 1 und lange Blechlawinen auf der Dellmannstraße waren die Folge. An den neuralgischen Punkten in Wermelskirchen wie an den Steigungen in Finkenholl ging zur „besten“ Berufsverkehrszeit nichts mehr, wodurch beispielsweise Dabringhausen von Wermelskirchen nahezu „abgeschnitten“ war. Ein idyllisches „Winter-Wonderland“ beschert der Schneefall des Wermelskirchenern nicht, vielmehr erscheint das Stadtbild in neblig-grauer Tristesse.