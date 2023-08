In Wermelskirchen So schützen Sie Ihre Daten bei Google Street View

Sagt Ihnen der Begriff „Panoramafreiheit“ etwas? Diese Schranke des Urheberrechts erlaubt es jedem, Fotos und Filme von Bauwerken anzufertigen — und das ohne die Zustimmung des Eigentümers. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Gebäude von öffentlichen Plätzen oder Wegen aus einsehbar sind. Außerdem müssen die Bilder von der Augenhöhe aus fotografiert werden, ohne den Einsatz von Hilfsmitteln, mit denen man sich etwa über einen Gartenzaun erheben könnte. Solche und andere urheber- und datenschutzrechlichen Fragen werden uns in naher Zukunft aufs Neue beschäftigen, denn ein fast in Vergessenheit geratenes Projekt hat in Nordrhein-Westfalen eine neue Offensive gestartet: Es handelt sich dabei um den Online-Dienst Google Street View.