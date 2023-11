Konzert in Wermelskirchen „Good News Singers“: nachdenklich und fröhlich

Der Altar war mit einer großen Regenbogen-Stoffbahn abgehängt, ähnlich vielfarbig waren die Schals der Sängerinnen und Sänger, die im schönen Kontrast dazu sonst ganz in schwarz gewandet waren. 24 Songs hatten die „Good News Singers“ einstudiert, begleitet wurden sie von einer vierköpfigen Band an Schlagzeug, Saxophon, Bass und Keyboard, bisweilen auch mit Gitarre. Den direkt vielbejubelten Auftakt markierte dann der Quasi-Signatur-Song „Good News“: Ein fulminanter und sehr lebendiger Start in ein so abwechslungsreiches wie leidenschaftliches Konzert, übrigens das erste seit vier Jahren – so lange habe noch keine Pause zwischen zwei Konzerten der „Good-News-Singers“ gedauert, wie es in der Moderation hieß.