Umfrage zum Kulturprojekt Haus Eifgen : „Goldene Momente“ im Haus Eifgen

Wermelskirchen Die Kulturinitiative Wermelskirchen hat das Haus Eifgen innerhalb von zweieinhalb Jahren zu einer Spielstätte vor allem für Live-Musik gemausert. Warum engagieren sich Ehrenamtliche für das Projekt?

In zweieinhalb Jahren ist es der Kulturinitiative Wermelskirchen (Kult-in-Wk) gelungen, auf ehrenamtlicher Basis das Haus Eifgen zu beleben und zu einer funktionierenden Kulturspielstätte zu mausern. Mehr noch: Durch die Gründung der Genossenschaft Haus Eifgen eG können die Aktiven die Traditionsimmobilie kaufen – die Genossenschaft (eG) ist dann formell Hausbesitzer und Vermieter, der an Kult-in-Wk zu dessen Vereinszweck vermietet. Dass Vorstände und Aufsichtsräte von Verein und eG an vorderster Front in der Öffentlichkeit Rede und Antwort stehen, liegt in der Natur des Amtes. Der Vorsitzende Michael Dierks erinnert immer wieder daran, dass die bisherigen Erfolge kein Grund zum Ausruhen sind: „Was wir erreicht haben, muss im Bewusstsein bleiben. Wir können uns zwar jetzt den Kauf des Hauses leisten, aber danach sind ja monatlich 3000 Euro nicht nichts.“

Ralf Felder (60 Jahre, Elektroniker) hilft im Haus Eifgen, wo ein „Pack-an“ benötigt wird, kümmert sich um den Getränkeausschank an der Theke: „Es geht um die Stadt, in der ich lebe – ich bin Wermelskirchener und möchte mich hier auch einbringen. Ich will die Stadt beleben und attraktiver machen. Das Geschehen im Haus Eifgen rund um den Verein wächst und gedeiht und das ist schön zu sehen. Obendrein haben wir im Haus Eifgen eine Super-Gemeinschaft mit den Leuten.“

Christian Mannheim (52 Jahre, Handwerksmeister Sanitär/Heizung) ist genau wie sein ehrenamtlicher Kollege Ralf Felder bei Veranstaltungen an der Theke anzutreffen, wo er Getränke an die Besucher ausschenkt: „Ich bin Vereinsmitglied geworden, weil ich vorher schon häufiger Gast war. Viele andere Mitglieder kannte ich da bereits schon und halte diese für fähig, das Vorhaben zu stemmen. Ich bin dabei, um diese Sache zu unterstützen, denn Kult-in-Wk ist richtig und wichtig. Immer nur nörgeln, dass in Wermelskirchen nichts los sei, ist falsch. Da muss man auch etwas für tun. Mich motivieren die meisten Mitglieder und Besucher, die gute Musik und das Ziel, die Sache am Laufen zu halten.“

Sabine Pfeifer (53 Jahre, Diplom-Sportwissenschaftlerin, Referentin für Prävention sowie Individuelle und Betriebliche Gesundheitsförderung) gehört auch zum Team hinter der Theke, das die Besucher mit Getränken jeglicher Art versorgt: „Direkt nach meinem ersten Konzertbesuch im Haus Eifgen im Oktober vergangenen Jahres habe ich gedacht, dass musst du unterstützen. So gute Live-Musik in Wermelskirchen und dazu noch in diesem wunderschönen Haus. Dazu die Vielseitigkeit der Musikrichtungen und die moderaten Preise. Toll, dass das in Wermelskirchen angeboten wird – das ist eine hervorragende Ergänzung zu den bereits vorhandenen kulturellen Aktivitäten. Der Verein benötigt viele helfende Hände. Den ‚Genossenschaftsgedanken‘ in einer Zeit des Individualismus empfinde ich als gelungenen Kontrast. Gemeinsam etwas schaffen und gemeinsam Zeichen setzen gegen einen drohenden Werteverlust in der Gesellschaft, begeistert mich.“