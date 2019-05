Qwan Ki Do Gruppe vom WTV aus Wermelskirchen in Leipzig auf der Deutschen Meisterschaft : Gold für Noah Strelow vom WTV

Qwan Ki Do Gruppe vom WTV aus Wermelskirchen in Leipzig auf der Deutschen Meisterschaft

Wermelskirchen Die Wermelskirchener Qwan Ki Do-Gruppe vom WTV nahm erfolgreich an der Deutschen Meisteschaft in Leipzig teil: Die 24 angereisten Mitglieder errangen einmal Gold, einmal Silber und elf mal Bronze. Es nahmen 205 Teilnehmer aus 15 deutschen Clubs und fünf Bundesländern teil.

Die Wermelskircher starteten in den Kategorien Quyen (Bewegungsabläufe) und Giao Dao (Kampf) haben die Mitglieder sich sehr gut durchsetzen können. Am Abend waren alle glücklich und zugleich geschafft, berichtete die Vorsitzende Eileen Gurrieri . Hier die Platzierungen: Deutscher Meister wurde Noah Strelow (Quyen Jungen 7-8 Jahre 1.-2. Cap rot); Deutscher Vizemeister wurde Zoe Jacobs (Quyen Frauen 3.-4. Cap blau). Dritte Plätze belegten: Chiara Ecke ((Quyen Mädchen 7-8 Jahre 1.-2. Cap rot), Luna Schmidt (Quyen Mädchen 9-10 Jahre 1.-2. Cap rot), Leonie Mundstock (Quyen Frauen 3.-4. Cap blau), Christian Haasbach (Quyen Männer 3.-4. Cap blau), Mathilda Haasbach und Joleen Schäfer (Giao Dao Mädchen 9-10 Jahre), Till Schmitz und Maximilian K. (Giao Dao männliche Jugend 13-15 Jahre), Celine Hacke und Zina Hacke (Giao Dao weibliche Jugend 13-15 Jahre), Leon Funccius (Giao Dao Männer ab Schwarzgurt).

Quyen sind traditionelle Bewegungsabläufe, Abfolgen von verschiedenen Kampftechniken die einzeln ausgeführt werden, wo saubere Techniken, Stellungen, Kraft, Ausstrahlung, und Effektivität bewertet werden. Giao Dao ist ein Partnerkampf, gekämpft wird in Zweier-Teams, es sind meist zwei Runden, in denen nacheinander erst der eine und dann der Teamkollege antritt. Bei der Bewertung der Schiedsrichter kommt es darauf an, ob es eine sauber ausgeführte Technik ist und ob sie zum Oberkörper oder zum Kopf geht. Kinder dürfen nur zum Oberkörper treffen.