Götz Widmann in Wermelskirchen Das Enfant terrible der Liedermacher kommt ins AJZ Bahndamm

Wie kaum ein anderer schafft es Götz Widmann, Gefühle auszudrücken ohne auch nur den geringsten Hauch von Kitsch dabei auszustrahlen: Frivol, lebensbejahend, ansteckend positiv – ein Abend mit Götz Widmann verspricht eine Frischzellenkur für die Seele. Und für den Künstler selbst scheinen seine Auftritte eine ähnliche Wirkung zu haben. Er schreibt: „Ich bin ja jetzt schon ein paar Wochen unterwegs seit wieder Leute zu Konzerten kommen. Und ich muss sagen: so geil war es noch nie. Es ist so eindeutig spürbar, was für ein interaktiver Glücksrausch das für alle Beteiligten ist. Ich habe ja eine gewisse Erfahrung mit Kollektiv-Extasen – aber das, was gerade Abend für Abend passiert, ist ein Ausnahmeding, da liegt so eine Frische und Besonderheit in der Luft, alle dermaßen empfangsbereit für gute Laune. Da dreht man dann natürlich auch als Künstler auf der Bühne noch mal ganz anders auf.“