Berufsvorbereitung in Wermelskirchen Schülerinnen können „Busfahren 2.0“ erleben

„Busfahren 2.0“ mit alternativen Antrieben, digitalen Abläufen und dabei dem ganz normalen Alltag auf einer Niederlassung oder in der Hauptverwaltung kennenlernen: Das können interessierte Mädchen in diesem Jahr an fünf RVK-Standorten an diesem Tag erleben. Alltag bedeutet: Sehen, wie die Disponenten und das Fahrpersonal zusammenarbeiten, um die Fahrgäste pünktlich an das Ziel zu bringen. Die Teilnehmerinnen erfahren auch, was bei kurzfristigen Straßensperrungen, Umleitungen oder Streiks zu tun ist, und erleben, was in der Wartung und der Waschstraße passiert. Und lernen, was zu beachten ist, bevor die Fahrer mit dem Bus auf die Straße fahren.