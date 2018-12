Zählscheine: Der erste Hauptgewinner ist ermittelt

Wermelskirchen 2400 Zählscheine bringen den Wermelskirchenern in diesem Jahr Glück – seit Heiligabend läuft die Gewinnausgabe.

Wenn die Helfer des Marketingvereins „Wir in Wermelskirchen“ morgens das Foyer im Bürgerzentrum aufschließen, dann warten manchmal schon glückliche Gewinner mit ihren Zählscheinen vor der Tür. Die Gewinnausgabe ist in vollem Gang und geht in dieser Woche auf die Zielgeraden. „In den ersten Tagen haben sich schon lange Schlangen gebildet“, sagt Edgard Rüssel, der auch zwischen den Feiertagen an der Gewinnausgabe im Einsatz ist. Die meiste Zeit aber müssen die Gewinner, die mit ihren erfolgreichen Zählscheinen ins Bürgerzentrum kommen, nicht lange warten, sondern können schnell ihren Gewinn entgegennehmen. In zwei Schichten arbeiten die Helfer – an den meisten Tagen hat die Gewinnausgabe morgens und nachmittags jeweils zwei Stunden geöffnet.