Drive-In auf dem Rhombus-Areal : WiW verteilt nun kontaktarm 2400 Zählschein-Gewinne

Wermelskirchen Noch lagern die Zählschein-Gewinne 2020 in den Kisten beim Stadtmarketingverein. Doch jetzt hat der Vorstand einen Weg gefunden, sie endlich an die Gewinner auszugeben.

„Wir haben das Gelände und wollen den Heimatshoppern jetzt endlich die Möglichkeit bieten, ihre Gewinne der Zählscheinaktion abzuholen“: Sylvia Mundstock von der WiW-Geschäftsstelle freut sich, denn ebenso wie die Teilnehmer auf ihre Präsente hat auch sie viel zu lange darauf warten müssen, in die vielen glücklichen Gesichter zu schauen. „Einige der Hauptpreise haben wir schon persönlich übergeben", berichtet die WiW-Mitarbeiterin. „Nun wollen wir endlich die vielen anderen Sachpreise an die Menschen verteilen."

Ab Freitag, 28. Mai, werden die Kleingewinne auf dem Rhombus-Gelände an drei Wochenenden übergeben. „Natürlich kontaktarm", weisen die Verantwortlichen darauf hin, dass man mit dem Auto zum ,Drive in' kommen soll. „Beim Reinfahren in den Innenhof kann man das Los aus dem Autofenster heraus abgeben, die Preise liegen bereit und werden dann in das Auto übergeben.