Umfrage zu Gewalt an Schulen in Wermelskirchen „Der Ton an den Schulen wird rauer“

Von Beleidigungen über heimlich gefilmte Videos bis hin zu Bombendrohungen – beinahe jede zweite Lehrkraft in Nordrhein-Westfalen war in den vergangenen Jahren von irgendeiner Form von Gewalt betroffen. Das hat eine repräsentative Umfrage des Philologenverbandes NRW ergeben. Konkret gaben 47 Prozent der Gymnasiallehrer an, dass sie persönlich von Gewalt betroffen waren. Unter Lehrkräften an Gesamtschulen waren es sogar 76 Prozent. Auch an Wermelskirchener Schulen wird der Ton laut Lehrern rauer.