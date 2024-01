Eröffnung in Wermelskirchen „345 Hunde“ weckt reges Interesse

Simone Hartkopf sieht sich im neuen Gesundheitszentrum an der Burger Straße um. „Eigentlich war ich auf der Suche nach einem Hundefriseur“, sagt sie, „aber hier finde ich jetzt alles unter einem Dach.“ Und dann spaziert sie weiter in den Bereich, in dem es um Ernährung der Vierbeiner geht. Das Therapeutenteam im neuen Gesundheitszentrum „345 Hunde“ blickt sich zufrieden an: Claudia Neeff, Sebastian Kühnel und Mandy Goldmund. „Genau das war unser Wunsch: Eine Anlaufstelle für alles“, sagt Physiotherapeutin und Chiropraktikerin Mandy Goldmund. Claudia Neeff hat die drei zusammengebracht, eine Tierfriseurin, eine Hundetrainerin und eine Ernährungsberaterin dazu geholt und das erste Gesundheitszentrum für Hunde in Deutschland gegründet.