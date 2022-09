Inflationsausgleich auch für Wermelskirchen gefordert : CDU sorgt sich um Krankenhaus-Finanzen

Die steigenden Kosten belasten das Städtische Krankenhaus Wermelskirchen. Ohne Ausgleich „fressen“ sie Rücklagen auf. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Wermelskirchen Ein offener Brief an den Gesundheitsminister Karl Lauterbach fordert einen Inflationsausgleich auch für das Hospital in Wermelskirchen. Was darin gefordert wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach mehr als zwei Jahren Pandemie stellen massive Preissteigerungen die Krankenhäuser vor die nächste Herausforderung. Das stellt der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Stefan Leßenich in einem Offenen Brief an den Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach fest. „Energie, Medizinprodukte, Dienstleistungen und vieles mehr hat sich so stark verteuert, dass zahlreiche Kliniken in extreme wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Das große Problem: Diese Mehrkosten können nicht weitergegeben werden, denn die Vergütungen der Krankenkassen, die den Betrieb der Krankenhäuser finanzieren, sind festgeschrieben.“

Auch der Geschäftsführer des Wermelskirchener Krankenhauses, Christian Madsen, habe bereits Alarm geschlagen und auf die aktuelle Lage hingewiesen. „Die Situation in Wermelskirchen ist aufgrund der vorausschauenden Arbeit von Geschäftsführung und Aufsichtsrat noch stabil. Aber wir wollen, dass das auch so bleibt und die Patienten hier vor Ort weiterhin bestens versorgt werden können“, betont Leßenich in seinem Schreiben.

Die nächste Erhöhung des Landesbasisfallwertes werde die Kostenexplosion bei Weitem nicht ausgleichen, ist der Christdemokrat überzeugt: „So bietet sich für die Krankenhäuser keine Möglichkeit, die tatsächlichen Preissteigerungen zu refinanzieren, und es drohen große Liquiditätsengpässe bis hin zu Insolvenzen und damit Versorgungslücken.“ Deshalb sei politisches Handeln dringend geboten. Ohne Inflationsausgleich und Corona-Hilfen müssten viele Krankenhäuser schließen. „Viele weitere werden durch die Untätigkeit der Politik zum Personalabbau gezwungen“, meint Stefan Leßenich: „Zudem können nicht einfach die Heizkörper abgedreht oder Klimaanlagen abgestellt werden.“

Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende betont, dass er diese Entwicklung auch für das Krankenhaus in Wermelskirchen mit großer Sorge betrachte: „Wenn die Bundesregierung jetzt hier nicht hilft, gehen in vielen Krankenhäusern die Lichter aus, und die medizinische Versorgung bricht an vielen Orten zusammen. Wir werden entschlossen für den Erhalt unseres Krankenhauses in der jetzigen Form kämpfen und stellen uns vor dieses Haus.“

Die Bundesregierung müsse jetzt handeln und dringend einen Inflationsausgleich für die Krankenhäuser auf den Weg bringen, um die drohenden Liquiditätsprobleme und Insolvenzen zu vermeiden, fordert Stefan Leßenich: „Gemeinsam mit den Krankenhäusern muss dringend die angekündigte Reform der Krankenhausversorgung und des Finanzierungssystems auf den Weg gebracht werden. Ziele müssen dabei eine qualitativ hochwertige, effiziente und moderne Versorgung, eine spürbare Entbürokratisierung sowie eine klare Orientierung an den Patienten sein.“ Seit Monaten werde Gesundheitsminister Lauterbach auf die bedrohliche Situation aufmerksam gemacht, dieser halte sich aber mit Äußerungen oder konkreten Plänen zurück, beschreibt Stefan Leßenich seine Sicht.

(sng)