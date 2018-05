Wermelskirchen : Gespräche mit der AfD über Werte und Abtreibung

Wermelskirchen Mit einer Veranstaltung unter dem Thema "Christen in der AfD: sechs 6 Millionen Abtreibungen - unsere Werte? - unsere Zukunft?" läutet die AfD Wermelskirchen das kommende Wochenende ein. Der öffentliche Gesprächsabend findet am Freitag, 18. Mai, in den Bürgerhäusern, Eich 6/8, statt. Jeweils eine kurze Einführung halten der Ortsvorsitzende Hans-Joachim Lietzmann aus Wermelskirchen, ehemaliger Vorsitzender des Pfarrgemeinderates St. Michael; Axel Joachim Bähren (Nettetal), ehemaliger evangelischer Gefängnispfarrer, und Dr. Uwe Höller, Arzt aus Bergisch Gladbach. Danach soll der Gesprächsaustausch zwischen den Besuchern dieser Veranstaltung erfolgen.

Fr. 18. Mai, 19.30 Uhr, Eich 6/8.

(tei.-)