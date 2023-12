Gesichter des Festes in Wermelskirchen Ohne sie fehlt etwas an Weihnachten

Sein Wecker klingelt im Moment um drei Uhr morgens. Dann hat Gerrit Schneider knapp vier Stunden geschlafen. „Die Weihnachtszeit ist für uns extrem stressig“, sagt der Geschäftsführer von „Daum & Eickorn“. Schon im Oktober würden die ersten Kunden in der Metzgerei Vorbestellungen für die Weihnachtstage aufgeben. „Aber das ist ein bisschen früh“, sagt er. Schließlich geht es um frische Ware, die in diesen Tagen für die Festtafeln in Wermelskirchen vorbereitet wird.