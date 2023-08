Fotos So feierfreudig ging es bei der Kirmes in Dhünn zu

Bürgermeisterin Marion Lück stieß zur Eröffnung der Kirmes in Dhünn mit Frank Jäger (l.), Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsverein Dhünn, der die Kirmes federführend organisiert, und Sebastian „Siggi“ Sieg an. Die Bürgermeisterin erklärte: „Wir haben in Dhünn ein Grundstück für den Bau einer Kindertagesstätte gefunden und sind in den Verhandlungen. Aber: Für dieses Grundstück muss noch Planungsrecht geschaffen werden – bis zum Start der Bauarbeiten kann es also zwei Jahre dauern.“