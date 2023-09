Empfehlung des Schulausschusses Gesamtschule Wermelskirchen wird fünfzügig

Info

Reaktionen Der stellvertretende Schulleiter des Städtischen Gymnasums, Martin Burghoff, der bei der Schulausschusssitzung zu Gast war, kommentierte die Beschlussempfehlung für die Fünfzügigkeit der Gesamtschule auf Nachfrage unserer Redaktion zurückhaltend: „Ich kann die Argumentation beider Seiten verstehen. Auch den Blick auf das Geld, denn in Wermelskirchen stehen ja viele Projekte an.“ Torsten vom Stein, der aktuell der kommissarische Leiter der Gesamtschule ist, schätzte die Entscheidung ein: „Die Fünfzügigkeit an der Gesamtschule könnte sowohl der Gesamtschule als auch dem Gymnasium auf die Füße fallen. Wer meldet denn sein Kind am Gymnasium an, wenn er damit rechnen muss, dass das Kind bei einem notwendigen Schulwechsel nach der Gymnasium-Erprobungsstufe am Ende des sechsten Schuljahrs an der Wermelskirchener Gesamtschule nicht angenommen wird, weil sie voll belegt ist. Solch ein Kind müsste dann in eine andere Stadt ausweichen.“ Zuvor hatte vom Stein gegenüber dem Schulausschuss gesagt: „Wir sind zufrieden und an der Gesamtschule auf einem guten Weg – die Schüler sind gut angekommen. Jetzt muss am Standort etwas passieren, damit wir uns für die Zukunft aufstellen.“