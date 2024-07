Gesamtschule Wermelskirchen „Irgendwann werden wir 1300 Schüler sein“

Am Anfang stand die große Befürchtung, dass es womöglich nicht genügend Anmeldungen für die Gesamtschule geben könnte. Der Zulauf übertraf die Erwartungen nicht nur für das jetzt zu Ende gehende Schuljahr 2023/24, sondern auch für das Folgejahr. Nach den Sommerferien werden am Weyersbusch rund 320 Mädchen und Jungen der Jahrgangsstufen fünf und sechs in zwölf Klassen unterrichtet.