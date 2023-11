Bildung in Wermelskirchen Tag der offenen Tür der Gesamtschule stößt auf großes Interesse

Genau 100 Tage nach ihrer Eröffnung hat die Gesamtschule zum „Tag der offenen Tür“ eingeladen. Unzählige Eltern und Kinder nutzen die Gelegenheit. Lehrer und Schüler haben in den Klassenräumen ein buntes Mitmach-Programm vorbereitet: Mit einem Laufzettel können die Viertklässler die Schule erkunden – und dabei basteln, musizieren, die Technik testen, Lehrer kennen lernen und an den Führungen teilnehmen. Währenddessen liegen vielen Eltern aber ganz andere Fragen auf dem Herzen: Der Andrang auf den kommissarischen Schulleiter Torsten vom Stein ist riesig. Das wichtigste Thema ist für viele Mütter und Väter die Frage danach, ob ihr Kind überhaupt einen Platz auf der Gesamtschule bekommen wird. „Natürlich haben wir den Kampf um die Sechszügigkeit verfolgt“, sagen Angelicque und Dennis Halfmann, „und natürlich kommen wir mit der Sorge hierhin, ob unser Sohn überhaupt einen Platz bekommen wird.“ Er habe auch eine Gymnasialempfehlung, erzählen die Eltern, „aber wir wünschen unserem Sohn sehr, dass er hier aufgenommen wird.“ Torsten vom Stein hört immer wieder die Frage nach Aufnahmekriterien. „Natürlich fällt es uns auch nicht leicht, Eltern aus Remscheid von vorneherein erklären zu müssen, dass ihre Kinder wohl keine Chance haben werden“, sagt vom Stein, „auch nicht, wenn sie in Bergisch Born leben.“ Denn es gilt: Kinder aus Städten, die selbst eine Gesamtschule haben, werden keine Priorität bei der Anmeldung in Wermelskirchen bekommen. Während Kinder aus Städten, die selbst keine Gesamtschule haben, gleichranging mit Wermelskirchener Bewerbern behandelt werden. „Und wir müssen natürlich für eine gute Mischung in der Schülerschaft sorgen“, sagt Torsten vom Stein, „das ist Gesamtschule.“ Die Lehrer wollen an diesem Tag ganz bewusst Raum für die Sorgen der Eltern bieten. „Aber wir wollen allen Besuchern heute auch das Gefühl vermittelt: Das ist die richtige Schule. Hier könnt ihr euch wohlfühlen und ankommen“, stellt vom Stein fest. Denn genau diese Erfahrung hätten sie gemeinsam in den vergangenen 100 Tagen gemacht. Davon zeugen genauso die engagierten Schul-Eltern, die am „Tag der offenen Tür“ in der Mensa im Einsatz sind, wie Schülerinnen wie Antonia und Luisa, die gerade die nächste Runde der Schulführung begonnen haben.