Schulpolitik in Wermelskirchen Ausschuss-Chef erklärt sich in Offenem Brief

Dass sich ein Ausschuss-Vorsitzender in einem Offenen Brief erklärt, noch bevor die Sitzung zum Thema begonnen hat, ist selten. Dass sich Jochen Bilstein vor der Schulausschusssitzung am Donnerstag, 15. Februar, auf diesem Weg zu Wort meldet, zeigt, wie viel sprichwörtlichen Staub die Gesamtschule in Wermelskirchen derzeit aufwirbelt. Der Grund: 15 Kindern musste die neue weiterführende Schulform in Wermelskirchen am Ende des Anmeldezeitraums für die fünften Klassen des anstehenden Schuljahrs 2024 / 2025 eine Absage erteilen. Die Zahl von 152 Anmeldungen überschritt die Zahl der für diesen Jahrgang an der Gesamtschule zur Verfügung stehenden Plätze von 137.