Gesamtschule Wermelskirchen Hausaufgaben nicht gemacht – Sechs, setzen!

Nun fordert der Schulausschuss-Vorsitzende Jochen Bilstein (SPD) in einem Offenen Brief die Verwaltung zu einer klaren Aussage im Sinne einer ausschließlich möglichen Fünfzügigkeit auf. Aber: Auch wenn die Stadtverwaltung mit Wissen und Fakten einen Teil zur Entscheidungsfindung beiträgt, bleibt die Politik am Drücker. Die Kommunalpolitiker sind die Entscheider, die festlegen, wie die Verwaltung zu agieren hat – und das ist auch gut so. Nicht gut ist, wenn sich Politik und Verwaltung für unbeliebte Entscheidungen den schwarzen Peter gegenseitig zuschieben.