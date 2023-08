Politik in Wermelskirchen Grüne und FDP fordern die „große“ Gesamtschule

Ulrike Schorn-Kussi von den Grünen sagt: „Wir haben große Bedenken, dass bei einer fünfzügigen Gesamtschule absehbar Schüler aus Wermelskirchen abgewiesen werden müssen – da rollt eine schlimme Situation für die Eltern und deren Kinder auf uns zu. Dabei geben die jetzigen Anmeldezahlen schon eine Sechszügigkeit her und die Schülerzahlen werden steigen.“ Es habe den Anschein, dass gedacht werde, dass man das Gymnasium schützen müsse. Und Viola Willinghöfer, ebenfalls von den Grünen, erinnert an die wenig gut angenommene Sekundarschule, die nunmehr ausläuft: „Es darf nicht sein, dass Eltern in Wermelskirchen wieder nicht den Wunschschulplatz für ihre Kinder finden.“ Ulrike Schorn-Kussi führt weiter ins Feld: „Wenn wir davon ausgehen, dass in der Regel an einer Gesamtschule lediglich ein Drittel oder maximal die Hälfte weiter die Oberstufe besuchen, wäre bei einer Fünfzügigkeit die Schülerzahl in der Oberstufe sehr klein und das Kursangebot entsprechend schlecht.“