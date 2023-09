Bildungspolitik in Wermelskirchen Petition fordert eine sechszügige Gesamtschule

Die Gesamtschule ist als neue weiterführende Schulform in Wermelskirchen sechszügig (mit sechs Klassen) in das Schuljahr 2023/24 gestartet. Das ermöglichten Ausnahmegenehmigungen der Bezirksregierung Köln, die erst eine Vierzügigkeit plus eine Mehr-Klasse und später plus eine weitere Mehr-Klasse gestattete.